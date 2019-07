SMA GROUP – Tutto per l’imballaggio alimentare sano e perfetto.

Sma Group Srl, il meglio che esista sulla piazza Torinese per quanto riguarda materiali per l’imballaggio alimentare. L’azienda con sede a Mezzi Po possiede, inoltre, una grande rivendita aperta al pubblico a Volpiano.

I fondatori di Sma Group hanno lanciato questo progetto dopo aver maturato un’esperienza più che decennale nel campo dell’imballaggio industriale, dalla vendita di tecnologie per il packaging, materiale di consumo ad uso industriale, alle lavorazioni di confezionamento out-sourcing.

Competenze acquisite nella Ponente Ricambi Srl, l’azienda di Volpiano, con sede in via Regione Cravero 17/1, leader nel settore dell’imballaggio B2B in grado di offrire una gamma completa di prodotti.

Per questa ragione Sma Group è adesso in grado di mettere a disposizione professionalità ed esperienza nel suo settore. La rivendita Sma Group propone: ShopperBiodegradabili compostabili (UNI13432), carta kraft per alimenti, carta politenata anti grasso, vaschette in PET o alluminio, film alimentare o in alluminio, buste e prodotti monouso per ortofrutta, sacchetti sottovuoto e relativi macchinari…

Un’ampia offerta che abbraccia la totalità delle necessità per un prodotto di qualità e prezzo conveniente.

Sma Group, via Cravero 17/1, Volpiano.

Telefono: 011.9881110.

Sito Web: www.smagroupsrl.com

Orario: 8-18 (sabato reperibilità al 335.7250865, chiuso la domenica).