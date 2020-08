Smarrita una foto del 1954: «Cerchiamo il proprietario»

Il ritrovamento che non ti aspetti, all’improvviso, in strada. Un’immagine che non può certo avere un grande valore economico ma che, probabilmente, ne possiede uno affettivo non quantificabile. È partito l’appello attraverso i social network per ritrovare colui che, in corso Ferrucci, ha smarrito una fotografia in bianco e nero raffigurante due bambini piccoli.

A trovarla, per caso, è stata una signora che passava di lì e che l’ha subito pubblicata sul suo profilo Facebook per cercare di risalire al legittimo proprietario. La foto è stata rinvenuta sul marciapiede all’altezza del civico 48. Poche, al momento le informazioni. Si sa solo che è stata scattata in Sicilia, per la precisione a Trapani, il 23 gennaio 1954, all’interno dello studio di un fotografo. L’immagine ritrae un bimbo e una bimba, più o meno intorno ai 5 o 6 anni, in posa per lo scatto del fotografo. Il bambino è in piedi, la bambina è seduta su uno sgabello.

Una foto risalente a ben 66 anni fa. Forse ad averla perduta è stata una delle due persone ritratte, oppure un discendente, magari un figlio o un nipote. Di certo, la foto adesso è in buone mani e aspetta di tornare da chi l’aveva persa. «È una foto meravigliosa – scrive sulla sua pagina Facebook la signora autrice del ritrovamento – e sono certa che ha un grande valore per chi l’ha persa. Speriamo di ritrovare il suo proprietario».