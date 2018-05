«Smetti di suonare alla porta» e prende a bastonate il postino

Un postino fin troppo ligio al dovere, che suonava ripetutamente il campanello, sperando che qualcuno gli aprisse il portone. Uno scrupolo che gli è costato caro: è stato preso a bastonate. Il suo aggressore adesso è finito sotto processo.

Processo che si è aperto ieri mattina, in tribunale a Ivrea. Sul banco degli imputati, Alessandro Geronazzo, 30 anni residente a Gassino, al quale la Procura eporediese contesta i reati di lesioni e minacce. Il processo, davanti al giudice monocratico Anna Mascolo, è cominciato con la prima testimonianza da parte della stessa vittima.

Il portalettere ha raccontato in aula che quel giorno, il 17 dicembre di cinque anni fa, era in servizio a Gassino. Giunto davanti a un’abitazione presso la quale doveva consegnare una raccomandata, non trovando evidentemente il destinatario, ha cominciato a suonare gli altri campanelli nella speranza che qualcuno gli aprisse e potesse completare il suo lavoro, o quantomeno lasciare la notifica di tentata consegna.

È probabile che non si sia limitato a suonare una volta soltanto, forse, per scrupolo ha insistito, ma tanto è bastato a scatenare, secondo quanto sostiene l’accusa, l’ira dell’imputato. Secondo il racconto del postino, infatti, Geronazzo si sarebbe affacciato prima a una finestra urlando all’indirizzo del portalettere «se non la smetti di suonare e non te ne vai scendo e ti spacco la faccia».

Poi gli avrebbe urlato dal balcone «suona, suona, ancora». E presto dalle minacce sarebbe passato ai fatti. Il postino si è difatti trovato sulla porta, davanti a sé, il Geronazzo che brandiva un lungo bastone di legno. «Mi ha colpito con una bastonata a una gamba» ha riferito l’uomo in aula.

Dopo aver ascoltato le testimonianze, il giudice ha deciso di rinviare il processo. Nella prossima udienza si terranno la discussione e il pronunciamento della sentenza.