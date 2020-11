Smog, Appendino al governatore Cirio: “I blocchi auto vanno sospesi”

“I blocchi auto vanno sospesi. Chiediamo alla Regione di intervenire”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino. “Stiamo attraversando una situazione emergenziale legata alla Zona Rossa e insistere sui blocchi auto in questo momento non ha alcun senso – afferma -. Tuttavia, per derogare a una normativa regionale, le città e i comuni hanno bisogno che la Regione stessa intervenga da un punto di vista normativo. Intervento che ho chiesto formalmente al presidente Alberto Cirio rendendomi disponibile a qualsiasi confronto. Anche in forma attiva con altri Enti istituzionali”.

“Ora, chiariamoci, abbiamo sempre sostenuto che la qualità dell’aria e l’inquinamento atmosferico sono una assoluta priorità e, parimenti, abbiamo sempre sostenuto che i blocchi dei veicoli più inquinanti fossero purtroppo necessari per evitare di peggiorare situazioni già critiche – continua -. Lo abbiamo sempre sostenuto sulla base di dati oggettivi, di numeri e tabelle, secondo quelle che a nostro avviso erano le priorità per i cittadini. In primis la salute. Oggi, per lo stesso motivo, diciamo che, in questo momento emergenziale, proprio a quei blocchi auto serve una deroga per un periodo limitato di tempo. Si tratta di concretezza e azioni nell’interesse dei cittadini. Non di ideologia”.