Smog: approvata delibera da 4 mln per veicoli commerciali

La Giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera all’assegnazione di 4 milioni di euro per l’acquisto di veicoli commerciali in sostituzione di quelli inquinanti.

Il bando sarà pubblicato entro fine anno e rimarrà aperto fino all’esaurimento della dotazione per l’acquisto di veicoli elettrici, ibridi, a gpl, metano o gpl bifuel. L’istruttoria sarà condotta dalla Regione e da Unioncamere tramite le singole Camere di Commercio.

UN AIUTO CONCRETO

Prevista un’assegnazione tra i mille e i 10mila euro per ogni contributo emesso, cifra che verrà stabilita a seconda dell’entità della sostituzione o della conversione. Diversamente dagli altri anni, in cui le misure messe in atto prevedevano solamente il divieto al traffico di migliaia di veicoli, questa volta, grazie agli incentivi economici, è previsto un aiuto concreto ai cittadini.