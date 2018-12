Smog, cala l’inquinamento a Torino: tornano a circolare i diesel Euro 4

Le auto diesel Euro 4 possono tornare a circolare, a Torino, anche giovedì 27 dicembre. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d’attenzione, il Comune ha annullato il livello “arancio”, previsto dal protocollo del bacino padano, attualmente in vigore. Per Natale e Santo Stefano la norma era già stata sospesa dalla Città Metropolitana allo scopo di non penalizzare i cittadini in giornate con il trasporto pubblico a regime ridotto.

I BLOCCHI ANCORA IN VIGORE

Restano i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco totale degli Euro 0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel euro 1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19 – dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli commerciali e per quelli per il trasporto persone ad otto posti – dal lunedì al venerdì.