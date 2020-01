Smog, dal fine settimana arrivano pioggia e neve a ripulire Torino

Le buone notizie per la qualità dell’aria arrivano dal meteo. Dopo una ventina di giorni di aria stagnante e segnata dall’alta pressione, nei prossimi giorni è annunciato maltempo, con l’arrivo – previsto per il weekend – di una depressione proveniente dall’Europa settentrionale.

Questo significa che l’aria su Torino potrebbe rimescolarsi, con qualche goccia di pioggia in città e in tutta la provincia e qualche fiocco di neve in quota. Le prime avvisaglie della depressione, che dovrebbe spazzar via la cappa di smog che da giorni aleggia sul capoluogo, sono annunciate nella notte tra venerdì e sabato.

Dopo una breve schiarita, è nella prossima settimana che l’arrivo di correnti fredde dai quadranti orientali e nord-orientali dovrebbe definitivamente allontanare polveri e aria pesante. La neve potrebbe cadere anche su Torino città, oltre che sulle Alpi, con un drastico abbassamento delle temperature.