Smog, Pm10 in calo: a Torino solo misure a carattere permanente

Restano le normali limitazioni per i veicoli Euro 0 e per i diesel Euro 1, 2 e 3. Prossimo controllo il 31 dicembre

I dati delle centraline di Arpa Piemonte sono incoraggianti: la qualità dell’aria a Torino è in miglioramento, con i livelli di Pm10 – le famigerate polveri sottili – in calo rispetto ai giorni passati, quando sono state adottate le misure straordinarie previste dal protocollo padano.

Anche per oggi in città e in tutta l’area metropolitana si applicano le sole misure a carattere permanente: blocco totale dei veicoli Euro 0 diesel o a benzina, blocco parziale di quelli diesel Euro 1, 2 e 3 dalle 8 alle 19, con possibilità di circolare dalle 8 alle 8.30 e dalle 14 alle 16 per i veicoli commerciali e per quelli che trasportano almeno otto persone, dal lunedì al venerdì.

Il prossimo controllo è previsto lunedì 31 dicembre e fino ad allora non saranno adottate ulteriori limitazioni al traffico veicolare rispetto alle misure a carattere permanente elencate in precedenza.