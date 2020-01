Smog a rischio “semaforo rosso”: stop a più di un milione di veicoli

A Torino e in altri 22 comuni della provincia, 31 in tutto il Piemonte, dopo nove giorni di superamento dei limiti di legge previsti per le micropolveri inquinanti e in particolare il Pm10, si sta per accendere il “semaforo rosso” previsto dal protocollo antismog in vigore nella nostra regione oltre che in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Un provvedimento che prevede si possano arrivare a fermare circa 879mila automobili private in tutto il Piemonte, senza contare 168mila furgoni commerciali, nel caso in cui oggi l’ultimo bollettino dell’Agenzia regionale per l’ambiente certifichi il decimo sforamento sul 6 gennaio. A Torino, se confermato, lo “stop” dovrebbe interessare circa 499mila autovetture e 24mila furgoni, a partire dai veicoli già fermati nelle scorse settimane e dal blocco stagionale in vigore tra ottobre e marzo: 76.902 automobili diesel Euro 3 e 157.236 veicoli Euro 4 a gasolio, a cui dovrebbero aggiungersi 145.354 diesel Euro 5 immatricolati prima del 2013 e 21.190 Euro 1 a benzina solo sul fronte privato.

