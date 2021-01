Smog, semaforo arancione per Torino: da domani stop alle vetture diesel fino a Euro 5

Livelli di Pm10 oltre il consentito per più di quattro giorni di fila, ecco i provvedimenti per limitare la circolazione

Semaforo arancione da domani, venerdì 22 gennaio, fino a lunedì 25 a Torino e in altri 34 comuni piemontesi. Il limite dei 50 microgrammi al metro cubo delle concentrazioni di Pm10 è stato superato per più di quattro giorni di fila, facendo scattare le limitazioni del traffico privato.

Dalle 8 alle 19, in particolare, stop alla circolazione per i veicoli diesel fino agli Euro 5 e per quelli a benzino fino agli Euro 1. Per il trasporto merci, invece, divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4 dalle 8 alle 19 e nei giorni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.

Esenzioni sono previste per varie categorie di lavoratori e per il personale sanitario e assistenziale coinvolto nella gestione dell’emergenza Covid, oltre che per pazienti e accompagnatori diretti alle strutture sanitarie. Nessuna limitazione per i mezzi di soccorso e per quelli chiamati a garantire il rifornimento di medicinali, il trasporto pasti e i servizi funebri.