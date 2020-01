Smog, ufficiale: da domani stop ai Diesel Euro 5 a Torino

Il provvedimento era nell’aria, praticamente scontato visto che per nove giorni consecutivi i livelli di micropolveri avevano superato il consentito. Lo hanno fatto anche nel decimo, oltrepassando la soglia dei 50 microgrammi al metro cubo.

Per questo motivo, come annuncia il Comune di Torino, da domani (mercoledì 8 gennaio) non potranno circolare anche i veicoli Diesel Euro 5, in ossequio alle misure previste dall’accordo di Bacino padano e in aggiunta a tutte le altre categorie di veicoli già fermate nei giorni scorsi.

È la prima volta, dallo scorso mese di ottobre, che a Torino entra in azione il “semaforo rosso”, il livello più alto delle misure per contrastare l’inquinamento e ripristinare livelli accettabili di qualità dell’aria.