Smottamento lascia al buio intera zona del torinese

Blackout in tutto il vallone di Piamprato. Disagi stanno avvenendo a causa di uno smottamento in località Gurbe, nel comune di Valprato Soana.

Un tratto di linea di media tensione ha subito danni, lasciando al buio l’interza zona. Diverse frazioni sono rimaste senza correnti già da questo pomeriggio.

“I tecnici di E-distribuzione stanno raggiungendo la valle per ripristinare la rete elettrica con dei gruppi elettrogeni – fanno sapere dal Comune di Valprato – visto che al momento non sussistono le condizioni per operare in totale sicurezza”