Società indebitate intestate a ‘teste di legno’ nullatenenti: cinque arresti

In manette tre imprenditori e due commercialisti residenti nel Torinese e in provincia di Cuneo

Cinque persone sono state arrestate per aver portato alla bancarotta tre società gravate da ingenti debiti, intestandole a ‘teste di legno‘ nullatenenti e senza fissa dimora di nazionalità romena. E’ il risultato dell’operazione condotta dalla guarda di Finanza di Torino: in manette sono finiti tre imprenditori e due commercialisti residenti nel Torinese e in provincia di Cuneo.

In un caso il prestanome era ignaro della vicenda; addirittura in un altro era morto prima ancora di diventare liquidatore di una delle società fallite.

I due commercialisti e due dei tre imprenditori coinvolti nella vicenda sono accusati a vario titolo anche dell’emissione e dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per quasi 5 milioni di euro.

Nel tentativo di ostacolare le indagini, le società venivano trasferite in località inesistenti. Al termine degli accertamenti, coordinati dalla procura di Torino, sono state quantificate distrazioni patrimoniali per circa 11 milioni di euro.