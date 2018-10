Soffoca al ristorante, morto l’ex comandante dei vigili di Brandizzo

Inutile l'intervento del 118. Per Massimiliano Pirrazzo, 50 anni, non c'è stato nulla da fare

Il dramma in un locale a Druento nel Torinese

L’ex comandante della polizia municipale di Brandizzo, Massimiliano Pirrazzo, 50 anni, è deceduto soffocato mentre si trovava in un ristorante di Druento, nel Torinese, in compagnia di alcuni amici. L’uomo, che ha ricoperto anche la carica di assessore comunale (alle attività economiche) ad Alpignano, ha accusato un malore ed è deceduto sul posto.

E’ MORTO PER ASFISSIA

Per il medico legale si sarebbe trattato di “asfissia da intasamento da bolo alimentare“. Insomma: sarebbe stato tradito da un boccone. Inutile l’intervento dell’equipe medica del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria di Venaria Reale.