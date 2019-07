Sofia Bevarly, un’esplosione di energia

Guardarla e ammirarla, attraverso le foto che regala generosamente ai suoi follower su Instagram, equivale a fare un pieno di energia. E non a caso è una delle più influenti Bang Energy Girls, le ragazze testimonial della celebre bevanda energetica.

Sofia Bevarly, celebre per essere stata la prima fidanzata di Dan Bilzerian, è un’esplosiva modella statunitense che negli ultimi tempi sta raccogliendo grandi soddisfazioni. “Vivo principalmente in bikini”, scrive orgogliosa sul suo account social, lo che sta per tagliare il traguardo dei milione di fan.

Un traguardo meritatissimo per la procace modella che vive a Las Vegas e che frequentemente è chiamata a ricoprire l’incarico di ‘ring girl’ negli incontri di boxe più importanti. Il suo è proprio un corpo che mette ko, con curve da urlo e un sorriso che stende.