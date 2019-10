Sofia Bonelli, la donna che ha fatto perdere la testa a Caniggia

Suo malgrado è diventata famosissima, non tanto – o non solo – per essere diventata la nuova fiamma di un ex bomber che ha calcato anche i palcoscenici della serie A, quanto – soprattutto – per essere diventata la protagonista, in contumacia, dell’ultimo pomeriggio domenicale targato Barbara D’Urso.

Sofia Bonelli è una bella ragazza argentina accusata da Marianna Nannis, ex moglie di Claudio Caniggia, di aver completamente soggiogato l’ex centravanti di Verona, Atalanta e della nazionale albiceleste allo scopo di mettere le mani sui suoi soldi. Risultato? La popolarità di “Sofy” è schizzata ai massimi livelli.

Il suo profilo Instagram, un account per pochi intimi fino a qualche giorno fa, viaggia verso i 50mila follower, a cui la bella Sofia regala di tanto in tanto scatti mozzafiato a bordo di yacht da sogno o in riva al mare. E Caniggia? Nel 1990 ha fatto piangere l‘Italia intera col suo gol nella semifinale mondiale, oggi è davvero vittima di questa ‘femme fatale’ come accusa l’ex moglie?