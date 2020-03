«Sognavo il cinema nella Torino grigia»

Un omaggio dovuto, un premio che si sposa perfettamente con la professionalità di Gianluca Maria Tavarelli. E’ al regista nato (1964) e cresciuto sotto la Mole, papà di successi tv come “Paolo Borsellino”, “Maria Montessori”, fino a “Non mentire” ma, soprattutto, autore di pellicole raffinate quali “Qui non è il paradiso”, “Portami mia”, “Un amore” e, soprattutto, “Liberi” con un giovanissimo Elio Germano, che il gLocal Film Festival consegnerà il prossimo 16 marzo al Cinema Massimo il Premio “Riserva Carlo Alberto”. La rassegna incentrata sul cinema piemontese ha scelto infatti per il 2020 uno dei rappresentati torinesi, oggi residente a Roma, più noti del panorama televisivo pronto a tornare in tv, su Raiuno da aprile, con una nuova serie, “Io ti cercherò”, interpretata da Alessandro Gassmann, Maya Sansa e dalla giovane e bella figlia di Gianluca, Zoe Tavarelli.

