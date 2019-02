I sogni di Belen Rodriguez. «Un figlio e la normalità…»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme come prima del Natale 2015 quando all’improvviso e senza nessuna reale avvisaglia una delle coppie più seguite dal pubblico è scoppiata? A parte le foto pubblicate dal settimanale “Chi” una decina di giorni fa non ci sono altri elementi che possano confermare il clamoroso ritorno di fiamma e servirebbe la parola di almeno uno dei due interessati.

Come la showgirl argentina, anche non conferma ma nemmeno nega. Intervistata nei giorni scorsi, in realtà Belen ha ammesso di essere in una fase particolare della sua vita e anche per questo si è concessa una nuova breve vacanza in Argentina dopo quella che si era presa a cavallo tra Natale e Capodanno. Adesso c’è da supportare il fratello Jeremias, partito per la nuova avventura all’Isola dei Famosi 2019, ma ci sono anche altri progetti importanti da portare avanti, uno dei quali la coinvolge profondamente. La Rodriguez infatti non nega che vorrebbe allargare la famiglia: «Mi piacerebbe avere un altro figlio. Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale». E aggiunge di non essere una persona che fa calcoli e di non avere nemmeno al momento la voglia di fare programmi a lunga scadenza: «Adesso mi godo ogni istante, sono cambiate le mie priorità. Ovvio, cambiano quando diventi madre, oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto. Preferisco non entrare nel privato, ma gli anni passano e il tempo è un bene prezioso. Mi ha fatto guadagnare esperienza, mi ha anche dato un sacco di botte in testa ma sono testarda».

L’intervista però è servita anche per ribadire ancora una volta, casomai non si fosse capito, che lei è molto diversa da come la vogliono fare passare: «Tendono tutti a giudicarmi dall’esterno e lo capisco anche, è più facile, no? Se sei bella, sei anche cretina, non soffri, non provi dispiaceri come le altre donne. Ma chi l’ha detto? Sa che c’è? Mi sono stancata di agire con spontaneità e di venire travisata».

Forse è anche per questo che su Stefano non si esprime, in modo da godersi solo in privato quello che privato deve restare. In compenso ci pensa un altro suo ex famoso, Fabrizio Corona, che sul suo settimanale “The King – Corona Magazine”, dà per certa la reunion anche se spiega che per il bene dei Santiago i due stanno aspettando a farsi vedere: «Prima di uscire pubblicamente allo scoperto i due dovranno esserne sicuri “oltre ogni ragionevole dubbio”, prima che il ritorno di amore non diventino dei semplici fuochi che non hanno niente a che vedere con l’amore».