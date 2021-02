Sogni e miti

Non so cosa combinerà Draghi, ma è bello sognare che riesca a recuperare quel carburante che fa grande l’America, chiunque la governi: la meritocrazia. Senza meritocrazia l’Europa del welfare non riuscirà ad uscire facilmente dalla crisi post Covid, mentre gli Usa, paese meritocratico e ipercompetitivo, galopperanno. Certo, loro hanno un forte volano militare, fanno enormi investimenti in ricerca e sono bravi a monetizzarla con marketing e comunicazione, ma c’è anche una differenza di base fra il loro concetto di lavoro e il nostro. Da loro è l’uomo che va verso il lavoro, da noi è il contrario. Da noi il lavoro deve andare verso l’uomo, sedurlo, adattarsi alle sue comodità, fino agli eccessi del lavoro fittizio (la busta-paga garantita a prescindere dalle prestazioni) o addirittura del salario di cittadinanza. In Europa, poi, non abbiamo la loro idolatria del successo (figlia dell’etica calvinista dei primi pionieri), e siamo meno idealisti. L’Europa è una vecchia dama scettica, che ne ha viste di tutti i colori. Guerre, carestie, pestilenze, invasioni, invenzioni, arti sublimi, mutamenti produttivi, mode, rivoluzioni, tirannie… Per quello da noi c’è stata, almeno negli ultimi tempi, più redistribuzione del reddito. In Usa meno, e quando la forbice fra ricchi e poveri s’allarga c’è minore giustizia, ma maggiore produttività. Perché il traguardo, più sembra lontano, più sprona. È il sogno, il vero carburante dell’America. Il miraggio di potercela fare, il mito del lustrascarpe che diventa Presidente. Da noi purtroppo, dopo l’arrivo dei grillini al governo, quel sogno vale solo in politica: il mito del bibitaro che diventa ministro.

collino@cronacaqui.it