Il sogno metro 2, giardini ko e pochi bus: Barca e Bertolla, quartieri abbandonati

Trasporti, viabilità, aree verdi, spazi per i giovani. Fare la conta dei problemi irrisolti dei quartieri Barca e Bertolla è tutt’altro che un gioco da ragazzi. Ne sanno qualcosa tre realtà che hanno deciso di stringere un patto per segnalare al Comune di Torino tutto quello che non funziona. Per il comitato spontaneo di quartiere Bertolla, l’associazione commercianti “La Barca” e il comitato civico “La Barca” «qualcosa deve cambiare, dopo anni di parole e promesse non manutenute». Sul taccuino ci sono tutta una lista di criticità mai risolte

I TRASPORTI

Portare la linea 20 fino a San Mauro è uno dei crucci dei cittadini. L’attuale autobus effettua, al momento, capolinea in via Torre Pellice partendo dal parcheggio Stura. Un tragitto breve secondo i comitati che ne chiedono un prolungamento che permetterebbe ai cittadini del Comune vicino di non appoggiarsi alla sola linea 57. E qui ci si collega all’altro nodo della questione: i pochi passaggi del bus.

