Soldi, cocaina e anche una mazza da baseball in un locale della movida torinese

Ai cani della polizia non sfugge la droga nascosta nella cucina di un bar in corso San Maurizio

Controlli nei locali della movida torinese. In particolare, ieri sera gli agenti del commissariato San Secondo hanno ispezionato un bar in corso San Maurizio: lì i cani antidroga della polizia hanno fiutato qualcosa di sospetto in cucina. Così, all’interno di un fornetto elettrico, è stata ritrovata una cassettina contente nove ovuli termosaldati e un involucro più grande, per un peso complessivo di 45 grammi di cocaina.

Inoltre gli agenti hanno recuperato un bilancino di precisione e della sostanza da taglio. Non solo: sotto il fornetto era custodita la somma di 1.350 euro. Sempre in cucina, sotto a un lavello, sono stati anche rinvenuti altri 116 grammi di cocaina e un secondo bilancino.

Sequestrati anche una mazza da baseball, uno sfollagente telescopico in metallo e un tirapugni. Il marito della proprietaria del locale, presente durante la perquisizione, ha rivendicato la proprietà della droga e di quant’altro sequestrato assumendosene ogni responsabilità. Ha, inoltre, permesso il rinvenimento di ulteriori 50 grammi di cocaina, custoditi nella cassaforte di casa. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.