I soldi per comprare la cocaina nascosti nel sottofondo del Suv

Aveva creato un doppiofondo nella sua auto, per trasportare un’ingente somma di denaro. Il suo escamotage, però, ha avuto fine quando, ieri, è stato fermato da una pattuglia di Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Torino, impegnata nei consueti controlli di prevenzione dei reati sul territorio. A finire nei guai un uomo di 30anni, residente a Moncalieri, carrozziere di professione.

L’artigiano aveva “nascosto” l’ingente somma di 60mila euro in un vano ricavato nel pianale del suo Suv. Con ingegno e operosità, il moncalierese aveva messo a frutto le sue competenze professionali in materia per ricavare un doppiofondo ad hoc di oltre tre metri di lunghezza, che si estendeva lungo tutto il pianale della macchina. Metodo originale per poter girare comodamente inosservato, mentre in realtà portava con sé l’ingente somma di denaro. Per realizzare il vano, l’uomo aveva smantellato l’intera autovettura modificando addirittura il serbatoio del carburante per diminuirne, così, la capacità.

