«I soldi degli ‘ndranghetisti riciclati nella casa di cura»

È stato condannato a cinque anni (con rito abbreviato) Pasquale Motta, imprenditore di origine calabrese molto attivo nella zona del Canavese, accusato di aver riciclato denaro per conto di uomini della ’ndrangheta di Desio, in provincia di Monza.

L’inchiesta, coordinata dai pm Ruggero Crupi e Monica Abbatecola e condotta dai carabinieri di Rivarolo e Torino, ruotava attorno alla gestione della casa di riposo del Comune di Favria, la Casa del Sole, che ha cambiato gestore ormai da diversi anni. Secondo i pm, che gli contestavano episodi tra il 2011 e gennaio 2014, Motta avrebbe costituito due società intestandole a prestanome, e insieme ad altri avrebbe commesso dei falsi per turbare l’appalto della gestione, completando poi la scalata della casa di cura.

Motta, ieri, è stato condannato anche a risarcire la Asl, oltre al pagamento di multe e pene accessorie. Ma il caso non si chiude qui. Perché nel fascicolo originale da cui è stata stralciata la sua posizione era indagato con altre persone, per cui si è arrivati alla conclusione delle indagini. Tra gli indagati, figurano Serafino Ferrino e Carlo Bollero, ex sindaci di Favria e di Rivarolo Canavese, due funzionari del Comune di Favria e due funzionari delle Asl di Ivrea e Torino.

Le ipotesi di reato formulate dai sostituti procuratori Crupi e Abbatecola nei confronti degli indagati (cui, a differenza di Motta, non vengono contestati legami con la ‘ndrangheta) sono, a vario titolo, turbativa d’asta, ricettazione, riciclaggio, falso in atto pubblico, tentata induzione indebita, intestazione fittizia di beni per eludere le misure di prevenzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Reati che, secondo la Procura, sarebbero stati commessi tra il 2012 e il 2014 e, in alcuni casi, sono già prescritti (come per l’ex sindaco di Favria Ferrino) o su cui la mannaia della prescrizione si sta per abbattere a breve.