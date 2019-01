Soldi delle donazioni su conto svizzero: giudizio immediato per don Menzio

Lo ha chiesto la procura di Torino per lo storico parroco della Gran Madre di Dio: in ballo 2,4 milioni

Giudizio immediato per don Alessandro Menzio, storico parroco per trent’anni della Gran Madre di Dio, la chiesa monumentale di Torino che si affaccia sul Po. Lo ha richiesto la procura di Torino.

Don Menzio e il fratello sono accusati di appropriazione indebita dal momento che il religioso per anni ha versato le offerte dei fedeli della parrocchia su un conto a lui intestato presso una banca svizzera, accumulando circa 2,4 milioni di euro che sono poi comparsi, una volta andato in pensione, su un conto italiano intestato alla parrocchia.

La segnalazione dell’operazione ha attirato le attenzioni della guardia di finanza, che ha sequestrato il denaro per poi restituirlo alla parrocchia. La procura, almeno in questa fase iniziale, non ha accolto le tesi della difesa, che ha sottolineato come in tutti questi anni don Menzio e suo fratello non abbiano mai usato un euro delle donazioni.