Soledad punita da Francisca per il suo ritratto

Pepa si sente in colpa. La morte improvvisa di Leandro, successiva all’incidente presso il Burrone, ha, infatti, colto di sorpresa la levatrice, sconvolta dall’accaduto. Nel corso della replica odierna, dunque, Tristan cercherà di consolarla e di esserle di conforto, soprattutto dopo le parole severe che le aveva rivolto.

Donna Francisca, intanto, dopo aver scoperto un ritratto senza veli di Soledad fattole dall’amato Juan, dirà alla figlia che verrà severamente punita, segregandola in casa per non farla più uscire, mentre Hipolito, innamorato pazzo di Emilia, si divertirà a comporre poesie per lei. La giovane, però, non prenderà sul serio le sue intenzioni e continuerà a rifiutarlo.