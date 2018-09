“Solidarietà a chi si rivolta”. “Lo sbirro non conosce disoccupazione”. Sono alcune delle scritte contro la polizia apparse nei giardini Alimonda di Torino, dove due agenti, martedì scorso, sono stati accerchiati e aggrediti da una quarantina di persone dopo aver fermato uno spacciatore.

Le scritte sono state impresse sull’asfalto con spray bianco e giallo. In seguito alla rivolta, i due poliziotti del commissariato Barriera Milano hanno riportato contusioni guaribili in 20 e 25 giorni. Per il fatto sono stati processati un pusher gabonese di 23 anni, per cui il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere, e un italiano di 56 anni, sottoposto all’obbligo di firma.