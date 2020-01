E’ il solito Torino. Colpi last minute solo se parte Zaza

Tutto all’ultimo giorno. Un po’ come accaduto l’estate scorsa, quando in extremis arrivarono Laxalt dal Milan, Ujkani (svincolato) e Verdi dal Napoli, strappato a De Laurentiis ad appena 180 secondi dalla chiusura delle trattative. E la storia si ripeterà anche oggi, termine ultimo per concludere i colpi in entrata e in uscita. Il club di via Arcivescovado, a meno di sorprese clamorose, non toccherà né la difesa (Bonifazi ha già salutato, Lyanco è stato confermato, Djidji non dovrebbe cedere alle avances del Lecce) e nemmeno il centrocampo, anche se per Laxalt stanno arrivando sondaggi dalla Russia, mentre l’attacco va ancora ridisegnato. Resta difficile decifrare il finale, anche se il gong è fissato alle ore 20 di questa sera.

INTRIGO ZAZA

Salutati Iago e Parigini, da considerarsi entrambi nuovi giocatori del Genoa, c’è un’altra punta che potrebbe abbandonare la barca al cui timone c’è sempre Mazzarri. Si tratta di Zaza, che non vede il campo dallo scorso 21 dicembre e che in questo periodo è ancora alle prese con un fastidio muscolare che non gli dà pace da oltre tre settimane. Le sue riflessioni proseguono, anche perché il ruolo di viceBelotti gli sta stretto. Vorrebbe più spazio, il richiamo della Spagna è forte: il desiderio sarebbe quello di tornare in Liga, là dove il Villareal ha effettuato qualcosa di più di un semplice sondaggio. Il tecnico Calleja ha individuato proprio nell’ex Valencia il rinforzo giusto per tentare l’assalto all’Europa, al momento distante appena tre lunghezze. Nelle ultime ore, dalla Spagna si vocifera che il Villareal abbia virato con maggiore decisione su Paco Alcacer, anche se Zaza resta nel mirino. Come resta nel mirino anche della Samp, l’altro club che con più decisione si è fatto avanti: per il lucano classe 1991 sarebbe un ritorno, visto che ha vestito il blucerchiato tra le giovanili e il 2010/2011. Più distanti le piste turche e russe, tra Besiktas e Zenit, con un futuro che verrà scritto proprio in extremis.

LE ALTERNATIVE

Da via Arcivescovado provano a cautelarsi, in caso di addio di Zaza si interverrà in entrata. Favilli del Genoa sta scalando sempre più posizioni nelle preferenze, restano in caldo anche i profili di Okaka dell’Udinese e Younes del Napoli, tornato di moda nelle ultime ore. Più defilato invece Emre Mor del Celta Vigo. Oltre al destino di Zaza, c’è ancora da definire quello di Edera e Millico, i due giovani del vivaio: per loro, però, aumentano le percentuali di una permanenza anche dopo il mercato di gennaio. L’eventuale entrata, dunque, dipende da cosa farà l’ex Valencia. E sarà una decisione presa a un passo dalla chiusura del mercato, alle 20 di oggi. E