Solleva una pila di container col muletto. Ecco come va a finire

Si dice che in certi lavori l’errore non sia contemplato. Eppure accade lo stesso. Guardate cosa succede in questo video. C’è un muletto al lavoro nell’area di un porto. Sta provando a caricare una serie di container. Li solleva impilati l’uno sopra l’altro, in un equilibrio precario. Un passo, un altro passo ancora ed ecco il patatrac! La pila di container si sfascia e i pesanti contenitori d’acciaio precipitano al suolo. L’incidente è servito. L’autista del muletto, alla fine, può anche dirsi fortunato: se uno solo di quei colossi d’acciaio si fosse schiantato sul suo veicolo, infatti, per lui sarebbe finita male, molto male!!