Solo “007” riporterà i torinesi al cinema

Né arancione, né giallo. L’unico colore che può portare a una riapertura definitiva delle sale cinematografiche deve essere il verde. Come quello della speranza che prima o poi i contagi si fermino o che il vaccino faccia la sua azione. E intanto? Intanto, stando ai dati comunicati dal presidente dell’Agis (e proprietario dell’Ideal), Luigi Boggio, tra Natale e la Befana più il resto dei mesi in cui i cinema sono stati chiusi, il mercato piemontese ha perso il 90 per cento dei suoi ricavi. Un danno enorme che, se a livello materiale è stato in parte riparato dai ristori, a livello morale ha creato una ferita che non si rimarginerà più.

L’esempio dello scorso giugno non lascia speranze: «Non apriremo così allo sbaraglio come accadde in estate – spiega Boggio – serve una filiera e ci vanno almeno quaranta giorni prima che il mercato, dal via del Dpcm, si rimetta in moto. È comunque impossibile che ciò avvenga dopo il 15 gennaio. Prima bisogna battere il virus con il vaccino e le cure. La cosa triste di tutto ciò è che questo Natale, fra titoli di qualità e clima, sarebbe stato perfetto per il cinema. Non si vedeva un Natale così da almeno dieci anni. Ci rifaremo a primavera, ci sono almeno quindici film pronti per il grande schermo a partire dal nuovo “007” (in uscita il 2 aprile) fino a “Mission impossible”, senza dimenticare gli italiani “Come un gatto in tangenziale 2” o “Si vive una volta sola” di Carlo Verdone. I film destinati al grande schermo non mancano di certo, non ci resta che aspettare».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++