Siamo solo degli spreconi

Una fotografia impietosa, che stringe il cuore: a Torino, lontano dai buoni salotti e dalle griffe del centro, vivono quasi 70mila poveri, che diventano 279mila se allarghiamo l’orizzonte a tutto il Piemonte. Lo dice l’Istat e lo confermano la Caritas e il Banco Alimentare che è diventato oggi il più grande dispensatore di generi alimentari alle persone bisognose. Anche a quelle, per intenderci, che vediamo frugare tra le cassette dei mercati alla ricerca di qualche frutto scartato dall’ambulante o di un po’ di insalata magari intaccata solo dal gelo. Ciò che ripugna in una società che si dice civile ma troppo spesso finge di non vedere ciò che accade, sono gli sprechi. Che in un calcolo approssimativo potrebbero sanare buona parte delle necessità di chi ha fame. Magari proprio accanto a noi, o in un paese della provincia. Esattamente, calcola Federdistribuzione, 371mila tonnellate in un anno di generi alimentari. Metà o poco più gettate nella spazzatura da famiglie sprecone, e il resto dalla grande distribuzione. Una vergogna che rispecchia una comunità che ha dimenticato troppo in fretta gli insegnamenti dei nostri vecchi, che non riutilizza gli avanzi e preferisce scaricare nell’umido, ciò che potrebbe tornare in padella. Chiedersi come possa accadere è facile in una società dove il consumismo è il male del secolo, comprendere come non si possa invertire la rotta, lo è meno. Forse occorrerebbe una campagna di sensibilizzazioni o magari una raccolta mirata di ciò che non può più andare in vendita nei supermercati. Mia nonna, che riproponeva il minestrone per due giorni di seguito, rabbrividirebbe dal disgusto.

