Solo due pediatri a Nichelino. Mancano i medici, è allarme

Il pediatra va in pensione, ma nessuno avverte i genitori dei bimbi nichelinesi che, a fine mese, si ritroveranno così senza un importante punto di riferimento.

Il disagio ha colpito diverse famiglie che ora versano in uno stato di grande apprensione. Attualmente, infatti, a Nichelino i medici pediatri sono soltanto tre, e va da sé che con questo nuovo pensionamento si ridurranno a due. Un numero decisamente esiguo per una città che conta quasi 50mila abitanti. Ma non solo. Purtroppo, come testimoniano i tanti post che negli ultimi tempi ha invaso il gruppo “Sei di Nichelino se”, nessuno avrebbe ricevuto comunicazione scritta sul prossimo pensionamento del medico e molti lo avrebbero saputo grazie al passaparola. Risultato? Il panico generale e un vero e proprio tam tam per capire quali pediatri fossero ancora disponibili, eventualmente anche fuori dai confini comunali. Soluzione, quella di cercare un medico per esempio a Vinovo o a Candiolo, che non tutti possono permettersi magari per la mancanza di un mezzo di trasporto privato ma anche, e soprattutto, per la necessità di poter accedere il più in fretta possibile al servizio in caso di necessità.

Dal canto suo, la Asl To5 ha già comunicato che, come da prassi, i piccoli pazienti saranno ridistribuiti tra i due dottori rimanenti. Oppure, se i genitori lo vorranno e i bimbi avranno compiuto i sei anni, potranno andare con i medici di famiglia. Alla base del problema il fatto che i pediatri disponibili non sono più molti e i contratti vengono siglati non dalla Asl, ma dalla Regione che riceve le segnalazioni di carenza e procede alle sostituzioni. «Per risolvere la problematica – spiegano dall’Asl -, abbiamo chiuso con una delibera l’ambito di Nichelino in modo da poter segnalare la carenza e mandare la richiesta in Regione. Dopo il disbrigo delle pratiche e la risposta di quest’ultima, è possibile che a Nichelino arrivi un nuovo medico».