Se hai solo sei mesi di vita inizi a uccidere i nemici fino ad arrivare a Trump

In una distesa di scrittori manierati e tutti perbenino, con le parole misurate, diventa un gran divertimento, una boccata d’aria fresca da prendere a pieni polmoni leggere John Niven. Ironico, politicamente scorretto, in una parola divertente.

Per comodità il suo “La lista degli stronzi” (Einaudi, 17,50 euro; ebook 9,99 euro) può essere inserito sotto la definizione di thriller, se non altro per il ritmo che lo contraddistingue, ma la realtà è che non c’è una definizione univoca e questo capita quando i romanzi sono romanzi, veri.

Siamo nel 2026, Ivanka Trump è presidente degli Stati Uniti, ma il grande maneggione, il grande idolo di tutti è ancora il vecchio Donald, ormai ottantenne. L’aborto è diventato illegale, portare un’arma è invece lecito e ne viene consigliata la diffusione anche tra gli studenti perché possano difendersi dalle stragi scolastiche. Lungo il confine sud ci sono muri ed ex centri commerciali divenuti centri di detenzione e di lavori forzati. In questo scenario Franck Brill, ex direttore di giornale ormai sessantenne, uomo dalla vita disgraziata (sua moglie e suo figlio uccisi proprio in una strage scolastica, la figlia più grande morta per le conseguenze di un aborto illegale), scopre di avere soltanto sei mesi di vita. E cosa fa a questo punto? Prende in mano una di quelle liste che sicuramente ciascuno di noi ha compilato a un certo punto, ma non è quella delle cose che restano da fare o dei sogni, no è quella delle persone che si vorrebbe far fuori. La lista degli stronzi, appunto. E gli stronzi per Brill sono cinque: ogni informazione su di loro è raccolta in voluminosi faldoni pieni di dati, abitudini, logistica. Persino l’itinerario è tracciato. A Brill non resta altro da fare che prendere l’auto, la sua vecchia calibro 22 e partire per il viaggio della morte, in fondo al quale ci sarà lui, il vecchio Donald J. Trump.

Sembra pazzesco, ma Niven rende possibile empatizzare anche con quello che, a conti fatti, è un assassino. La sua scrittura, nella bella traduzione di Marco Rossari, è vivace, divertente, paradossale: un on the road a mostrare il volto dell’America come potrebbe diventare, con accenni a scenari quantomeno inquietanti, tipo il ricordo dello scontro nucleare con la Corea del Nord, la guerra con l’Iran, l’imposizione di uno stato di polizia cui Brill si ribella non tanto perché è in punto di morte, quanto perché dentro di sé sa di avere lui stesso delle responsabilità. Sulle sue tracce c’è Chops, un vecchio detective con troppi scheletri nell’armadio da nascondere, con il quale la scommessa è capire se riuscirà a raggiungere Brill prima che lo ammazzi il colesterolo.

Rutilante nella scrittura, nella clamorosa scena finale, “La lista degli stronzi” ha uno scenario futuribile e probabile proprio perché portato all’eccesso, ma con quell’ironia che abbiamo imparato a conoscere nei libri precedenti (d’altra parte anche in “Uccidi i tuoi amici” il protagonista era talmente disgustoso da non poter non attirare simpatie).

La domanda è: ma davvero Niven vorrebbe far fuori Trump? O almeno lo considera così responsabile di tutti i mali? «No di certo. Però se uscisse di scena, che so, per un infarto…» è stata la risposta, politicamente scorretta come è lo stile del personaggio. D’altra parte «è incredibile che Boris Johnson sia quasi morto per il Covid e lui niente, neanche un raffreddore». Impossibile non volere bene a quest’uomo.