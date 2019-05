Solo tre i piemontesi per l’Europarlamento. Fuori anche la Bresso

La Lega fa il pieno anche in Europa, eleggendo nove parlamentari nella circoscrizione Nord Ovest e eguagliando il Pd di cinque anni fa, quello sospinto dal vento del Renzismo al 40% e degli 80 euro. Oggi i dem si devono accontentare di cinque seggi, mentre il Movimento 5 Stelle dimezza il proprio risultato passando da quattro eletti a due, gli stessi di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, che nel 2014 erano rimasti esclusi da Bruxelles. Un ribaltamento che comunque non sorride troppo alla nostra regione: sono solo tre i piemontesi che sono riusciti a strappare il pass per l’Europa. La prima è la signora Calderoli, l’ormai ex consigliera regionale leghista Gianna Gancia, già presidente della provincia di Cuneo: per lei le preferenze sono state 19.148, abbastanza per risultate sesta in lista. Poi c’è l’alessandrina d’adozione ma genovese di nascita Tiziana Beghin, che per meno di 500 schede è stata la seconda più votata del Movimento 5 Stelle. Infine il leghista Alessandro Panza, che è vero che è nato a Domodossola ma da anni vive a Milano.

