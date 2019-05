Somalo in manette a Torino: per gli inquirenti finanziava la Jihad

Secondo gli inquirenti, faceva parte di un gruppo che finanziava la Jihad nel suo paese d’origine, la Somalia, inviando soldi direttamente da Torino – dove risiedeva – ed invitando alcuni suoi conoscenti a spedirne altri. L’uomo, un 20enne di fede sunnita – come riporta stamattina il Corriere di Bologna – è stato arrestato dagli agenti della Digos nel capoluogo piemontese, nell’ambito dell’operazione antiterrorismo coordinata dalla procura di Bologna che ha portato quattro persone (due somali e due etiopici) in manette.

ERA COLLETTORE NELLE RICHIESTE DI SOLDI

Secondo quanto ricostruito dal pool di investigatori, coordinati dal procuratore capo Giuseppe Amato e dalla pm Antonella Scandellari, il giovane avrebbe fatto da collettore nelle richieste di soldi, essendo ben inserito in una rete piuttosto ampia che aveva punti di riferimento non solo in Piemonte, ma anche a Milano ed in altre zone d’Italia.

INCASTRATO DALLE INTERCETTAZIONI

Le indagini sono partite dai contatti di alcuni residenti a Forlì con un militante dell’Isis, arrestato in Somalia. Tra le prove raccolte contro il 20enne beccato a Torino, ci sarebbero delle intercettazioni in cui il giovane sunnita si informava se stessero raccogliendo soldi per la guerra e per le armi. Secondo gli inquirenti, il 20enne non sarebbe comunque una figura di spicco, tuttavia aveva contatti con i connazionali che raccoglievano fondi destinati ai miliziani di Al Shaabaab.