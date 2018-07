“Sono armato di coltello”. E rapina la farmacia di via Giusti

Colpo ai danni della farmacia “Salus” di via Giusti a Nichelino. E’ successo mercoledì sera, poco prima dell’orario di chiusura. Un rapinatore è entrato nell’esercizio commerciale col volto coperto da un foulard. In testa calzava un cappellino e sul volto un paio di occhiali scuri.

L’UOMO HA MINACCIATO LA FARMACISTA

Il malvivente “solitario” ha minacciato la farmacista, in quel momento presente dietro al bancone, dicendole che era “armato di coltello” – anche se non sembra che la “lama” sia stata effettivamente vista – e si è fatto consegnare tutti i soldi dell’incasso (circa mille euro) prima di dileguarsi.

CARABINIERI SULLE TRACCE DEL BANDITO

Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Moncalieri che hanno dato il via alle indagini per identificare l’autore della rapina ed assicurarlo alla legge.