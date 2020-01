Sophie Mudd viaggia col vento in poppa

Madre Natura l’ha dotata di curve decisamente esuberanti e Sophie Mudd, giovanissima modella statunitense, ne va orgogliosa al punto da esibirle con malcelato compiacimento negli scatti, sempre più frequenti e maliziosi, che caratterizzano il suo seguitissimo profilo Instagram.

Una vera e propria macchina da business, dal momento che i fan sono lievitati in pochi mesi fino alla ragguardevole cifra di un milione e mezzo. Cos’è che li tiene incollati allo schermo del pc o del telefonino? Semplice: lei, la bellissima Sophie, che non manca di postare scatti da ogni angolo del mondo.

Il suo account social è una sorta di diario di bordo, che tiene nota con cura meticolosa e certosina dei suoi spostamenti ai quattro angoli del globo. In spiaggia, al ristorante o in piscina, Sophie manda cartoline da ogni dove: e ammirandola, non si può non affermare che viaggi davvero col vento in poppa.