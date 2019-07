SORGENTE DEL PULITO-CREME SOLARI IN OFFERTA E TANTE IDEE ORIGINALI

Non c’è niente di meglio di una interessante promozione sulle creme solari per allietare i torinesi in partenza per le vacanze. Quindi, è bene affrettarsi e fare un salto a La Sorgente del Pulito, in corso Tortona zona Vanchiglia, alle spalle del Gradenigo, per acquistare i sui solari, perché ogni due confezioni, di qualsiasi tipo, in omaggio c’è un chilo di bagnoschiuma alla spina (fino a esaurimento scorte). Davvero niente male dato che qui si vendono detersivi, prodotti per la cosmesi e per l’igiene, con una vasta scelta di detergenti per la persona, shampoo e bagnoschiuma per tutta la famiglia, anche per i bambini, alla spina quindi naturali di altissima qualità. A disposizione del cliente ci sono circa 60 tipi di detersivi sfusi, tutti rigorosamente ecologici «e alcuni biologici», spiegano dal negozio, che trasformano gli interni in un tripudio di colori fatto di profumi e aromi dedicati all’universo del pulito. E ancora profumi e saponi alla spina e al taglio; collutori e dentifrici di origine biologica per una corretta pulizia del cavo orale. A scelta anche diversi tipi di detersivi, bagnischiuma, shampoo e quant’altro, confezionati, ma anche in questo caso l’attenzione è rivolta all’ecologia con confezioni non inquinanti o riciclate.

La Sorgente del Pulito, corso Tortona 19/E, Torino; 011.2630003. Orario: 8-13; 14,30-19 (chiuso lunedì e domenica);

www.delizia-lasorgentedelpulito.it.