Soriano al Kappa Store di via Lagrange per presentare la terza maglia del Torino [LE FOTO]

Il centrocampista arrivato in chiusura di mercato ha le idee chiare: "Un grande campionato per tornare in Nazionale"

Far bene col Torino per riconquistare l’azzurro della Nazionale. Roberto Soriano, scelto come testimonial da Torino e Suzuki per la presentazione della terza maglia al Kappa Store di via Lagrange, ha tanta voglia di mettersi in mostra: “Sì, l’Italia è un obiettivo. Ma arriverà se farò bene in campionato”.

Ora, però, bisogna trovare la forma migliore: “Ho giocato pochissimi minuti in qualche amichevole, quindi le prime partite saranno utili per raggiungere il 100%”. Andare a bersaglio gioverebbe al morale: “Ci spero, il gol aiuta e dà fiducia”.