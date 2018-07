Sorpasso audace e catapulta infernale: la corsa folle si conclude alla rotonda

Così significa proprio andarsela a cercare. Ecco cosa succede a chi pigia troppo il piede sull’acceleratore e scambia una statale per un circuito di Formula 1, o magari per il tracciato della 24 Ore di Le Mans.

Questa utilitaria sembra una Ferrari quando sorpassa con disinvoltura l’autore di questo video e anche un camion che sta viaggiando davanti. Peccato però che al posto di un lungo rettilineo e della bandiera a scacchi, del podio e dello champagne al traguardo, pochi metri oltre ci sia…una rotonda. E anche piuttosto alta.

L’aspirante emulo di Vettel e Hamilton non riesce a frenare in tempo e si ritrova catapultato non verso la gloria e le alte sfere automobilistiche, ma dritto verso una corsia d’ospedale. Per stavolta se la caverà con un po’ di gesso e una lunga riabilitazione ma la prossima…meglio essere più prudenti! Vero?