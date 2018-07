Sorpasso azzardato: 61enne travolto sulle strisce pedonali. E’ caccia al pirata della strada

Una telecamera potrebbe aver ripreso la parte posteriore del veicolo in fuga. Il ferito è stato ricoverato al Mauriziano

Travolto sulle strisce pedonali, finisce al pronto soccorso in gravi condizioni. E’ successo ieri sera a Torino, poco dopo le 19, lungo l’attraversamento di corso Duca degli Abruzzi all’altezza del civico 58, proprio davanti alla clinica Pinna Pintor.

AZZARDA UN SORPASSO E LO TRAVOLGE

Il malcapitato, un cittadino italiano di 61 anni, secondo quanto accertato dagli agenti della municipale, sarebbe stato travolto da un’auto impegnata in un azzardato sorpasso di un altro veicolo fermo proprio per consentire l’attraversamento dei pedoni. Dopo l’impatto, piuttosto violento, il “pirata della strada” si è dato alla fuga, senza fermarsi, in direzione del centro città.

INVESTITO, FINISCE AL PRONTO SOCCORSO

La persona investita, a seguito dell’urto, è stata sbalzata su un’altra auto che in quel momento si trovava a transitare lungo quel tratto di strada. Soccorsa, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano.

SULLE TRACCE DEL PIRATA DELLA STRADA

Sull’episodio sono tuttora in corso accertamenti da parte degli agenti della municipale che hanno proceduto ai rilievi mediante la propria squadra infortunistica. I vigili stanno visionando alcune telecamere presenti in prossimità del luogo dell’incidente.

UNA TELECAMERA AVREBBE RIPRESO IL FUGGITIVO

Una, in particolare, potrebbe aver ripreso la parte posteriore del veicolo in fuga anche se i “caschi bianchi” sarebbero già in possesso di importanti elementi che potrebbero portare presto all’identificazione sia del veicolo che del conducente.