Sorpasso fatale: l’auto si schianta e vola via

La scena è ripresa con una dash cam e mostra il momento esatto in cui un’auto, impegnata in un sorpasso a destra (siamo in Inghilterra), prende in pieno il rialzo di una rotonda, in curva, e schizza via verso l’alto. La scena è impressionante e sia pur da lontano si vede il momento esatto in cui la vettura decolla sorvolando il cartello della segnaletica stradale.