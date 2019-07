Al volante della vettura c'è un ragazzo che dorme: per fortuna sembra risvegliarsi in tempo

La scena non è propriamente inconsueta, anzi: una vettura ne supera un’altra su un’autostrada o una strada a scorrimento veloce. Quello che è incredibile, però, è che al volante della vettura superata c’è un ragazzo…che dorme.

Il video documenta con precisione come l’autista della supercar si sia appisolato beatamente. Per fortuna dopo pochi secondi sembra riprendere i sensi, giusto in tempo – forse – per evitare una tragedia.