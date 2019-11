Sorprende i ladri nel suo cortile. Lo prendono a pugni per fuggire

Ha tentato di fermare i ladri che gli stavano portando via soldi e preziosi, ma è stato colpito al volto con violenza tale da dover ricorrere alle cure dell’ospedale.

Gran brutta avventura per un cittadino residente in via Pirandello, una zona residenziale composta in special modo da villini e case basse e familiari, nemmeno a troppa distanza dal centro cittadino anche se l’aria è già quella della periferia. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava rientrando a casa quando ha notato dei movimenti strani nel cortile dell’abitazione. Insospettito, ha cercato di capire cosa stesse succedendo fino a che non ha capito che all’interno della proprietà c’erano dei ladri. Dopo averli sorpresi in cortile, ha tentato di fermarli ma è a quel punto che è accaduto ciò che, forse incautamente, non aveva messo in conto. I ladri infatti non si sono limitati a fuggire con quanto rubato ma gli si sono scagliati contro colpendolo con dei pugni al viso pur di garantirsi una via di fuga. Oltre il danno, la beffa. A quel punto l’uomo non solo ha dovuto rinunciare all’inseguimento, ma si è dovuto recare al San Lorenzo per farsi medicare le escoriazioni. Ancora da quantificare con precisione il bottino, che consiste soprattutto in monili e oggetti d’oro. I carabinieri stanno ora indagando sull’accaduto.

Un episodio analogo era successo anche nel luglio scorso. In questo caso il topo d’appartamento aveva preso di mira l’abitazione di una famiglia in via Busca. Anche in questo caso il proprietario, grazie a un portoncino semiaperto, si era reso conto di avere un ladro in casa e lo aveva inseguito. Ne aveva però ricavato solo una brutta botta in testa.

E lunedì, sempre a Carmagnola, è stato messo a segno un altro furto in un appartamento. Anche in questo caso sono stati portati via soldi e preziosi, ma fortunatamente non si sono verificati episodi di violenza.