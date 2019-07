La vittima, colpita alla testa con un arnese da scasso, è riuscita a mettere in fuga il malvivente inseguendolo in strada

Sorprende il ladro in casa ma viene aggredito e finisce in ospedale. E’ successo domenica pomeriggio in un appartamento di via Busca a Carmagnola. Qui, infatti, un malvivente, dopo aver rubato le chiavi di casa ad una donna, si è intrufolato nella sua abitazione nel tentativo di svaligiarla. All’interno però c’era il marito della vittima, il quale ha colto sul fatto il bandito.

COLPITO ALLA TESTA CON UN ARNESE DA SCASSO

Tra i due ne è nata una colluttazione, con il “topo d’appartamento” che ha colpito alla testa il padrone di casa aggredendolo con un arnese da scasso. Nonostante la ferita, l’uomo, 30 anni, non si è perso d’animo ed ha rincorso il ladro in strada salvo poi perderlo di vista, nel momento in cui questi è salito a bordo di un’auto (ad attenderlo c’era evidentemente un complice) e si è dileguato.

IL PADRONE DI CASA FINISCE IN OSPEDALE

Il malcapitato, soccorso, è stato accompagnato all’ospedale San Lorenzo, dove è stato medicato e quindi ricoverato ma solo a scopo precauzionale (non è infatti in pericolo di vita). Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del locale comando stazione.