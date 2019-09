Sorpresa a rubare nella macchina parcheggiata, 52enne finisce in manette

Beccata in via Goito a Torino

Una donna di 52 anni, con precedenti di polizia, è stata arrestata con l’accusa di tentato furto dagli agenti della squadra volanti. La ladra è stata vista dal proprietario di una vettura parcheggiata in via Goito, a Torino, mentre rovistava nella sua auto. E’ stato lui a dare l’allarme.

AVEVA ANCHE UN COLTELLINO

Quando gli agenti sono intervenuti, la donna era ancora all’interno della macchina: sul tappetino c’erano numerosi oggetti. Nel corso della perquisizione, è stata trovata in possesso di un coltellino multiuso, motivo per il quale, oltre ad essere arrestata per tentato furto aggravato, è stata anche denunciata in stato di libertà per il possesso della “lama”.