Sorpresa, ecco il regalo di mamma e papà: che dolce la reazione del piccolo

Lo aspettava da tempo, non poteva immaginare che sarebbe arrivato davvero

L’emozione per un regalo tanto atteso è forte, fortissima. Soprattutto per un ragazzino che “quel” tipo di regalo lo aspettava da chissà quanto. E così, quando quel pacco si è materializzato davanti alla porta di casa, il piccolo non ha retto.

Un pianto a dirotto, per quella sorpresa meravigliosa di mamma e papà. L’entusiasmo del fratellino e le lacrime di commozione del fratello più grande. Una poesia in immagini, un momento struggente immortalato dai telefonini dei due genitori.

Tanti auguri, piccolo. E buon proseguimento di vita con il tuo nuovo amico, un cucciolo a cui donare tutto l’affetto che sei in grado di provare.