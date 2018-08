Sorpresa in spiaggia, un grosso ammasso bianco si materializza a riva

I pescatori scoprono quella che probabilmente è la carcassa di una balena in decomposizione

Quello che si materializza davanti agli occhi attoniti di questi pescatori spagnoli durante una notte estiva è incredibile: un ammasso bianco si spiaggia lentamente, scatenando le attenzioni di tutti.

Cosa sarà mai quest’ammasso che ricorda lontanamente una sorta di blob albino, che i pescatori provano a punzecchiare per cercare di saggiarne la consistenza, lo spessore e la resistenza?

Molto probabilmente, la carcassa di una balena o di una balenottera in decomposizione. Il gigantesco animale deve essere morto per cause naturali ed il suo corpo, dopo un lungo peregrinare nell’Atlantico, è approdato a riva.