Sorpresa in piazza Castello: Francesco Renga improvvisa un concerto [VIDEO]

I passanti che transitavano per piazza Castello non credevano ai propri occhi: “Ma è proprio lui?”. Già, era proprio Francesco Renga il protagonista dell’improvvisato concerto che ieri, martedì 27 agosto, ha avuto luogo nel cuore di Torino.

Accompagnato dal chitarrista Fulvio Arnoldi, il cantante bresciano si è esibito in alcuni suoi pezzi e ha immortalato tutto in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su Youtube. “Potevo farmi mancare Torino nel mio giro per l’Italia? Assolutamente no!”, ha scritto Renga.

“Così come non mancherà il Piemonte durante #LAltraMetàTour”. A novembre le date piemontesi del giro d’Italia del cantante: l’11 al Teatro Alessandrino di Alessandria, il 12 e il 13 al Teatro Colosseo di Torino, il 16 al Teatro Odeon di Biella.