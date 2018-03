Sorpresi a rubare indumenti usati nel torinese. In tre beccati sul fatto

Inutile la fuga in auto

Fuga sventata da parte dei carabinieri a Strambino, in provincia di Torino. Tre persone, di nazionalità italiana, sono state sorprese mentre stavano rubando otto sacchi di indumenti usati in un cassonetto per la raccolta.

Alla vista dei militari dell’arma i ladri, un uomo e due donne, rispettivamente di 40, 51 e 16 anni, hanno tentato di scappare a bordo di un’auto ma sono stati prontamente raggiunti.

I due maggiorenni sono stati denunciati a piede libero, mentre la minore è stata denunciata alla procura dei minori.

Tutti gli indumenti sequestrati sono stati posti sotto sequestro.