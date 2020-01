Sorpresi a dormire nei locali abbandonati di ‘Torino Esposizioni’: denunciati in sei

Avevano divelto una parete in cartongesso per raggiungere i piani superiori della struttura

Sorpresi a dormire nei locali abbandonati di ‘Torino Esposizioni’: cinque marocchini e un tunisino sono stati denunciati per invasione di edificio. A effettuare i controlli sono stati gli agenti del commissariato Barriera Nizza: giunti sul posto, hanno notato una parete in cartongesso divelta che permetteva l’accesso ai piani superiori. I cinque marocchini sono stati anche denunciato per possesso di droga.

A seguito di accertamenti è emerso che tutti e sei erano inottemperanti all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale (quattro provvedimenti emessi a Torino e due a Biella). Per tale ragione, sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione delle norme sull’immigrazione.